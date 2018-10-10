Депутаты предлагают запретить кальяны в ресторанах и кафе

Инициатором законопроекта стали депутаты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Сообщается, что в скором времени предложение уже будет внесено в Государственную Думу, где и будет решаться его судьба.

Кальяны и электронные сигареты намерены запретить в ресторанах и кафе. Инициаторы объяснили, что хотят приравнять статус кальянов и электронных сигарет к курению обычных сигарет, а потому урегулировать их Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Кроме того, правила обращения с ними будут регулироваться не только указанным федеральным законом, но и техническим регламентом.

Помимо прочего, планируют повысить акцизы на различные курительные устройства. Благодаря таким мерам увеличится их стоимость, а значит, по мнению депутатов, уменьшится доступность для молодых людей. Особенно подчеркивается, что, как утверждают инициаторы, принятые меры позволят акцентировать большее внимание на вреде, который могут нанести подобные девайсы, а также наложить запрет на различные рекламные кампании соответствующих устройств.

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал предложение. Он заявил, что уже несколько лет поддерживает эту идею. Более того, Рязанский отметил, что подобный законопроект уже ранее был разработан, однако, долгое время находится на согласовании в правительстве, поэтому дело не сдвигается с мертвой точки. Возможно, по его мнению, еще одна инициатива его ускорит.