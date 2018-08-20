Конкурс "Лидеры России" поддержало большее количество граждан

В скором времени состоится конкурс «Лидеры России», который поддержало 82% респондентов. А если рассматривать только тех, кто изначально знал о конкурсе количество людей увеличивается до 90%.

Половина опрошенных посчитал, что проведение мероприятия и определение победителя принимается честно и объективно. А среди молодежи этот процент повышается с половины до 68%.

Многие рассказали свои мысли по поводу данного мероприятия. Они считают, что конкурс влечет за собой профессиональный рост и создание социального лифта в стране. Также 79% сообщили, что благодаря проекту появляется новый способ продвинуться по карьерной лестнице. Валерий Федоров, который является главным директором ВЦИОМ, поделился, что мероприятие «Лидеры России» вызывает большой интерес в самых различных социальных средах и возрасте. Конкурс действительно поможет некоторым людям найти работу и продвинуться по своей специальности благодаря своим возможностям и таланту.

«Лидеры России» состоится во второй раз. Он является одним из самых приоритетных конкурсов в проекте «Россия — страна возможностей».

Ранее стало известно о продлении конкурса «Золотая осень» до 32 октября. На площадках, где проходит фестиваль, каждый человек сможет попробовать различные фрукты и овощи, а также и приобрести их.