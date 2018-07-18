Движение скорой помощи можно будет отследить в приложении

Такая функция в скором времени станет доступна для жителей Подмосковья. Об этом заявил глава областного Минздрава Дмитрий Матвеев. Кроме того, абоненту будет приходить смс о составе бригады врачей.

В рамках совершенствования системы здравоохранения с каждым днем создается все больше механизмов, которые бы могли обеспечить поднятие уровня оказания пациентам медицинских услуг. В этих целях и была выдвинута идея о необходимости в такой программе.

В ближайшее время будет разработано новое приложение для мобильных телефонов, которое позволит гражданину отслеживать движение автомобиля скорой помощи, которую он вызвал. Создание программы было инициировано московскими властями. Также был размещен соответствующий заказ. Сообщается, что такая система должна быть внедрена в массовое использование уже в следующем году на территории Подмосковья.

Авторы разработки рассказали, что пациенты будут оповещаться о времени приезда бригады скорой помощи и о ее составе. Чтобы обеспечить работу этой системы на должном уровне, будет создан специальный диспетчерский центр, где и будет происходить контроль за процессом.

Известно, что в настоящий момент в Московской области действует государственная программа «Здравоохранение Подмосковья», которая рассчитана на 2014–2020 годы. Именно в ее рамках и проводятся соответствующие нововведения.