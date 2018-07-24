В Волгодонске запустили проект "Физкультура и спорт - путь в активное долголетие"

В Волгодонске проходит реализация проекта «Физкультура и спорт – путь в активное долголетие».

Данный проект прошел отбор и выиграл в конкурсе социальных проектов фонда среди атомных городов России. Депутаты города полностью поддержали такую идею.

Благотворительный фонд «БлагоДарение» решил провести мероприятие, которое станет завершающей ступенью в проекте. Акция состоялась в спортивном комплексе «Олимп», где также прошла и спартакиада города «Серебряные старты Атомграда». 60 спортсменов разделились на 12 команд и приступили к старту.

Проект был настроен на активное участие опытных и старших людей, которые призывали своих соотечественников заниматься регулярным спортом, что поможет уменьшить признаки старения и чувствовать себя намного лучше и здоровей.

Каждый восьмой человек проявил интерес и активность в спортивном направлении. По подсчетом, всего 5397 местных жителей из 45458 пенсионеров города стали спортивноактивными.

Ранее в Волгодонске состоялся межрегиональный фестиваль реконструкции истории под названием «Великий шелковый путь на Дону». Жители с радостью приняли всех гостей и показали процветание города.