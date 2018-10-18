В США показали «Собибор» Хабенского

Фильм «Собибор», снятый Константином Хабенским на основе реальных событий в лагере смерти, продемонстрировали в Вашингтоне.

Дебютная режиссерская работа актера Константина Хабенского продолжает завоевывать мирового зрителя. После недавнего показа «Собибора» в Риме, картину посмотрели и в Российском культурном центре, который расположен в столице Соединенных Штатов. Показ проводится к 75-й годовщине восстания узников польского концентрационного лагеря, которое произошло в октябре 1943 года.

Фильм демонстрировался на большом экране с субтитрами на английском языке. Это делалось для иностранных зрителей, которые выразили большое желание посмотреть «Собибор». Константин Хабенский использовал в фильме 5 языков, включая редкий на сегодня идиш. Показ начался со вступительного слова и.о. руководителя центром Натальи Мороз, в котором она сказала, что всех присутствующих собрали в попытке заставить подумать об общем прошлом. «Тема фильма очень болезненная для каждого, поэтому я не призываю вас насладиться просмотром, а прошу лишь разделить эти эмоции», - обратилась к публике Мороз.