Владимир Соловьев призвал к возращению смертной казни

Сегодня, 23:06 \\ Общество

Соловьев высказал свою жесткую позицию в эфире радиостанции "Вести FM". 

 Телеведущий Владимир Соловьев вновь выступил в привычной ему обвинительной манере. На этот раз темой его разговора стало возвращение смертной казни. 

Соловьев дважды, с расстановкой произнес одну фразу: “смертную казнь давно пора возвращать”. К данному выводу его подтолкнули недавние трагические события в Керчи. 

Однако, ведущий позднее добавил, что к снятию моратория нужно подходить постепенно, а также для этого необходимы принципиальные изменения в судебной системе. 

Позже он отметил, что для начального этапа снятия запрета необходимо покинуть Совет Европы и “прекращать все эти игры”. 

В доказательство своих убеждений Соловьев привел пример страны Азии, где казнь еще не отменена. Так вот, по его словам, данная мера помогает государству бороться с наркоторговлей. 

Также, ведущий в одном из своих блогов поднял тему керченского стрелка. В публикации он задал несколько вопросов о том, как же мог ученик за 4 месяца оформить все необходимые документы для покупки оружия. Второй вопрос касался того, откуда же у студента могли взяться деньги на приобретение ружья и патронов к нему. В конце он отметил, что ответов так и нет. 

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Автор - Тереза Кёльн
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