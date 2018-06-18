Владимир Соловьев призвал к возращению смертной казни

Соловьев высказал свою жесткую позицию в эфире радиостанции "Вести FM".

Телеведущий Владимир Соловьев вновь выступил в привычной ему обвинительной манере. На этот раз темой его разговора стало возвращение смертной казни.

Соловьев дважды, с расстановкой произнес одну фразу: “смертную казнь давно пора возвращать”. К данному выводу его подтолкнули недавние трагические события в Керчи.

Однако, ведущий позднее добавил, что к снятию моратория нужно подходить постепенно, а также для этого необходимы принципиальные изменения в судебной системе.

Позже он отметил, что для начального этапа снятия запрета необходимо покинуть Совет Европы и “прекращать все эти игры”.

В доказательство своих убеждений Соловьев привел пример страны Азии, где казнь еще не отменена. Так вот, по его словам, данная мера помогает государству бороться с наркоторговлей.

Также, ведущий в одном из своих блогов поднял тему керченского стрелка. В публикации он задал несколько вопросов о том, как же мог ученик за 4 месяца оформить все необходимые документы для покупки оружия. Второй вопрос касался того, откуда же у студента могли взяться деньги на приобретение ружья и патронов к нему. В конце он отметил, что ответов так и нет.