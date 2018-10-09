«Макдоналдс» анонсировал новое хит-меню – набор «МакКомбо»

Менеджеры и технологи всемирно известной сети быстрого питания «Макдоналдс» делают все для того, чтобы продукты и блюда мак-меню стали более доступными. Подтверждением тому – новая акция «Макдоналдс» под названием «Набор McCombo». Об этом рассказал генеральный директор российского отделения «Макдоналдс» Марк Карена.

«Компания «Макдоналдс» работает на российском рынке вот уже 28 лет. За это время наша сеть стала неотъемлемой частью жизни миллионов россиян. Это для нас большая честь. Мировое сообщество переживает сегодня глобальный финансовый кризис. В этих условиях мы делаем все для того, чтобы наши блюда стали еще вкуснее, качественнее и доступнее. Вкусные и недорогие продукты, приготовленные по мировым стандартам – наш принцип», – сказал топ-менеджер.

Акция «МакКомбо» стартовала в «Макдоналдс» 20 августа текущего года. По условиям акции, каждый из гостей может приобрести набор McCombo с различными вариантами блюд. Среди них – картофель фри, напиток и на выбор один из линейки бутербродов. При этом цена напитков и блюд в наборе Combo на 30% ниже стоимости тех же самых блюд, приобретенных по отдельности.







