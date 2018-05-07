Юная россиянка Анна Филипчук представила песню для «Детского Евровидения»

Сегодня, 18:00 \\ Общество

25 ноября в Минске Филипчук будет песню «Непобедимы». По словам 13-летней певицы, на «Детском Евровидении» она споет о дружбе и воле, о любви и о мечте.

 Юная россиянка Анна Филипчук живет и учится в Москве. К «Детскому Евровидению» она тщательно готовится и надеется на победу. Для конкурса она представила песню и клип, ролик уже появился на YouTube.

Клип на песню «Непобедимы» снимался 3 дня, съемки шли на нескольких локациях в Москве. В ролике певица стремится и следует за мечтой, а на пути к цели она знакомится с другими ребятами, имеющими разные истории. Их она вдохновляет и помогает им побеждать. Анна Филипчук усиленно репетирует, ее тренировкой и подготовкой занимается целая компания специалистов.

На прошлом «Детском Евровидении» победила россиянка Полина Богусевич. 14-летняя девочка спела песню «Крылья», ее выступление понравилось многим членам жюри.

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Автор - Анна Пушкина
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