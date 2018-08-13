Япония принимает Дни культуры Москвы

Дни культуры Москвы в Токио проводятся в рамках культурного обмена между Россией и Японией.

В японской столице сегодня стартовали Дни культуры Москвы. Открывали мероприятие с участием высокопоставленных лиц в здании делового центра «Акасака Сакас». В прошлом году президент России Владимир Путин и глава правительства страны восходящего солнца Синдзо Абэ договорились, что 2018 год станет для обеих держав площадкой культурного обмена.

Во время проведения дней культуры, каждый житель или гость Токио сможет поближе узнать кухню России, посмотреть фотовыставку, посвященную Москве. На фестивале также представлены персонажи мультипликации. Крокодил Гена, заяц с волком из мультфильма «Ну, погоди!» и давно полюбившийся японцам Чебурашка.

Дни российской культуры в Токио открывали звезды отечественной эстрады. Свои песни для гостей исполнили артисты ансамбля «Золотое кольцо», а вечером ожидается выступление коллектива Михаила Турецкого с ансамблем «Кватро». Художник Макс Горшко-Даньков привез в Японию свои стены-раскраски.