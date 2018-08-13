Япония принимает Дни культуры Москвы

Сегодня, 14:04 \\ Общество

Дни культуры Москвы в Токио проводятся в рамках культурного обмена между Россией и Японией.

В японской столице сегодня стартовали Дни культуры Москвы. Открывали мероприятие с участием высокопоставленных лиц в здании делового центра «Акасака Сакас». В прошлом году президент России Владимир Путин и глава правительства страны восходящего солнца Синдзо Абэ договорились, что 2018 год станет для обеих держав площадкой культурного обмена.

Во время проведения дней культуры, каждый житель или гость Токио сможет поближе узнать кухню России, посмотреть фотовыставку, посвященную Москве. На фестивале также представлены персонажи мультипликации. Крокодил Гена, заяц с волком из мультфильма «Ну, погоди!» и давно полюбившийся японцам Чебурашка.

Дни российской культуры в Токио открывали звезды отечественной эстрады. Свои песни для гостей исполнили артисты ансамбля «Золотое кольцо», а вечером ожидается выступление коллектива Михаила Турецкого с ансамблем «Кватро». Художник Макс Горшко-Даньков привез в Японию свои стены-раскраски.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

«Гитлер – садомазохист и гомосексуалист»: в ЦРУ рассекретили доклад о наклонностях фюрера Третьего рейха

 В 1943 году антрополог Эрнст Седжвик Ганфштенгль составил для Управления стратегических служб США (предшественник ЦРУ) доклад об Адольфе Гитлере. Ганфштенгль был близким другом фюрера в период 20-х...

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

Умерла народная артистка республики Татарстан Таслима Файзуллина

 Таслима Файзуллина, которая является народной артисткой Татарстана, умерла. Об этой...

Сотрудники McDonald's отказались давать пожарным бесплатные напитки

В Великобритании пожарным сотрудники McDonald\'s отказались бесплатно подать напитки,...

Роскачество исследовало российское светлое пиво

Эксперты протестировали все доступные марки светлого пива России, чтобы определить самый...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ