«Гитлер – садомазохист и гомосексуалист»: в ЦРУ рассекретили доклад о наклонностях фюрера Третьего рейха

В 1943 году антрополог Эрнст Седжвик Ганфштенгль составил для Управления стратегических служб США (предшественник ЦРУ) доклад об Адольфе Гитлере. Ганфштенгль был близким другом фюрера в период 20-х – 30-х годов, после этого он эмигрировал в США.

В ЦРУ США рассекретили доклад о наклонностях Гитлера. На 70 страницах засекреченного ранее документа идет речь о сексуальных предпочтениях и вкусах фюрера. Помимо этого, в докладе указаны данные и истории о неизвестных фактах про Гитлера.

Адольф Гитлер имел садомазохистские наклонности. Помимо этого, фюрер был гомосексуалистом. Однако, в фюрере сочетались две ориентации, ему нравились и женщины, и мужчины. По данным антрополога, составившего доклад, Гитлер испытывал чувство сексуального влечения к Рудольфу Гессу, который был его заместителем.

Якобы, в 20-е годы будущий фюрер и Гесс были в тюрьме. Будущий помощник фюрера был гомосексуалистом, а в тюремной камере его называли «Фройлен Анна», так как тот любил надевать женскую одежду. В докладе предполагается, что Гитлер имел психические проблемы или препятствия физического характера, которые мешали ему быть сексуально удовлетворенным.

Также сообщается, что в период с 1910 по 1913 годы Адольф Гитлер жил в пансионе в Вене, который славился как «место, где пожилые мужчины искали молодых юношей». Вполне возможно, что в пансионе было «место встречи» гомосексуалистов. Так, Гитлер – садомазохист и гомосексуалист. По данным доклада, фюреру нравилось смотреть на молодых парней, от этого он испытывал эстетическое удовольствие.

Однако, в докладе подчеркивается, что Гитлер имел двойственность в своих наклонностях. Он одновременно был гетеросексуалом и гомосексуалистом, также в нем сочетались задатки социалиста и ярого нациста. «Мужчина и женщина», - пишет антрополог о фюрере Третьего рейха. В докладе есть информация и о том, что Гитлер любил есть и слушать. Антрополог составил картину детства и образования Гитлера.