В Москве начались протесты жителей против платных парковок

Столичные владельцы транспортных средств не находят себе места из за новых постановлений.

Так, в Москве начались протесты против платных парковок. Водители собирают подписи, чтобы остановить их введение, которое планируется на 23 октября. Известно, что стоимость часа стоянки в Новокосино, что за МКАД, составляет 40 рублей.

Кроме того, оказалось, что сами москвичи проголосовали за платные места для автомобилей в голосовании, о котором люди слышали впервые. Среди требований местных жителей - обсуждение парковок в реальности, а не на бумаге.

Несмотря на то, что активисты собирают живые подписи, в столичном правительстве заявили, что данное решение было принято москвичами и поддержано народными избранниками, которые представляют "Единую Россию". Тем временем в Ясенево появление платной парковки ошарашило не только людей, но и представителей власти.

Кроме того, депутат Мосгордумы Александр Семенников также стал на сторону граждан, уточнив, что все работы приостановлены, так как у подрядчика имелись проблемы с документацией.