Посольство США по ошибке пригласило австралийцев на вечеринку в пижамах и с котиком

Сотрудник Посольства США в Австралии случайно разослал по электронной почте официальным лицам приглашение на несуществующую пижамную вечеринку. На приглашении изображен популярный в соцсети кот Моррисон.

Австралийцы получили странное сообщение на электронную почту. Оно было отправлено из Посольства США, это уже немало удивило горожан. Еще больше были поражены жители, когда открыли письмо. Оно содержало приглашение на вечеринку в пижамах. Когда дипломаты поняли, как и куда пригласили австралийцев, они принесли свои извинения.

Интересно, что Моррисон является самым популярным котом в Австралии. Он – настоящая звезда социальной сети Instagram. Его хозяйка Дженнифер Стюарт из Мельбурна регулярно обновляет его собственную страничку, приводя подписчиков в восторг каждым снимком. Кстати, подписчиков у Моррисона уже набралось 66,6 тысяч. И это событие, разумеется, не прошло мимо аккаунта знаменитого кота. Публикаций у питомца уже почти 5 тысяч. Это все благодаря стараниям Дженнифер.

Сотрудники Посольства объяснили, что массовую рассылку устроил их стажер. Так он решил проверить, как работает система почты в организации. Вместо этого должна была быть рассылка с приглашением на официальное мероприятие.