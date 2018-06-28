Пивоварни «Балтики» приглашают отметить V Oсtober Beer Festival

Отпраздновать юбилейный V Oсtober Beer Festival приглашает гостей компания «Балтика».



На всех заводах «Балтики» от Санкт-Петербурга до Хабаровска праздник состоится 20 октября. Тем, кто предварительно записался на посещение в этот день предприятий компаний по телефону горячей линии или на сайте, организаторы предложат принять участие в специальном турнире Beer Quiz, увлекательных интерактивных экскурсиях по заводу, мастер-классе по правилам дегустации пенного напитка.



Много интересного о различных аспектах эталонного пива расскажут экскурсантам профессиональные гиды, а также о секретах успеха «Балтики», которая продолжает оставаться на ведущих позициях на пивоваренном рынке страны с 1996 года, о ее достижениях в других странах, о производстве пива по мировым стандартам на отечественных предприятиях.



Посещение October Beer Festival-2017, как рассказал Сергей, один из участников прошлогоднего праздника, оставило у него неизгладимые впечатления. Экскурсия в самое сердце пивоварни поразила масштабом предприятия, автоматизацией всех процессов. Очень понравилась созданная на заводе атмосфера настоящего европейского фестиваля – много веселой музыки, вкусного пива, костюмы, антуражи и конкурсы.