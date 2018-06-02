Футболист Тарасов уклоняется от уплаты алиментов в размере 15 миллионов своей бывшей жене

Дмитрий Тарасов, известный поклонникам футбола по своей игре в клубе "Локомотив" в качестве полузащитника, не выплачивает алиментные обязательства своей бывшей супруге Оксане. Об этом рассказал ее адвокат Сергей Жорин.

Юрист утверждает, что спортсмен уже более 6 лет уклоняется от уплаты алиментов. В 2011 году Преображенский суд Москвы вынес решение, в котором постановил взыскать с Тарасова алименты, поскольку они были выплачены не в полном объеме. Было возбуждено исполнительное производство, а исполнительный лист был передан судебными приставами в футбольный клуб «Локомотив». Однако никаких действий со стороны полузащитника не последовало. Он отказался погашать задолженность, заявив, что испытывает финансовые трудности.

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что не исключено даже возбуждение уголовного дела в отношении спортсмена и лишение его родительских прав, если он не начнет предпринимать соответствующие меры. Кроме того. Возможен и запрет выезда с территории России. В свою очередь, футболист обратился в суд с требованием уменьшить сумму долга, пересчитав ее. Тарасов уверен, что сумма должна быть меньше примерно в 4 раза.

Ранее сообщалось, что известный полузащитник недавно вновь стал отцом. Его нынешняя жена Анастасия Костенко родила девочку. Счастливые родители назвали дочку Миланой.