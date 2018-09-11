Парень в Ростове обманул интернет-магазин на 70 тысяч рублей, вернув сахар вместо телефона

Мошенника правоохранительные органы задержали 12 октября. Сообщается, что он решился на очень странный способ заработать. В полицию обратились руководители интернет-магазина, заявив, что клиент их обманул.

Сотрудники одного из интернет-магазинов написали заявление в полицию Первомайского района Ростова-на-Дону. Они рассказали, что 24-летний парень заказал у них два мобильных телефона и зарядное устройство в период со 2 по 7 октября. После совершения заказа с покупателем созвонились, чтобы уточнить адрес доставки. Курьер прибыл в назначенное место. Парень открыл дверь, получил зарядное устройство и телефоны, однако, не стал открывать и осматривать заказ, а попросил курьера немного подождать в коридоре, пока он в комнате проверит товары.

Через некоторое время молодой человек вернулся и заявил, что возвращает покупку, поскольку его не устраивает цвет гаджетов. Сотрудник службы доставки забрал у заказчика не устроивший его товар, который, как и полагается в этих случаях, вернули на склад. Уже там работники обнаружили подмену. Вместо зарядного устройства и мобильных телефонов в коробке лежал сахар и листы бумаги. Стражам порядка удалось установить, что парень заранее подготовил всё для своего маневра. В результате клиент обманул магазин на 70 000 рублей. Злоумышленник задержан, теперь его ждет суд.