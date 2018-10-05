На 81-м году жизни умер архитектор аэропорта «Париж – Шарль-де-Голль» Поль Андре

Французскому архитектору было 80 лет, свою юбилей он отмечал 10 июля. Поль Андре спроектировал ряд международных аэропортов в Париже, Маниле, Джакарте, Брунее, Абу-Даби, Дубае и Каире.

12 октября на 81-м году жизни скончался французский архитектор Поль Андре. Он был знаменит как автор проектов множества известных по всему миру объектов. Архитектор аэропорта «Париж – Шарль-де-Голль» также занимался достройкой Большой арки Дефанс в столице Франции. Помимо этого, Поль Андре является автором масштабного проекта, благодаря которому был создан Национальный центр исполнительных искусств в Пекине.

О смерти архитектора Поля Андре сообщили в Академии изящных искусств. Создатель проекта аэропорта «Париж – Шарль-де-Голь» был очень известным и почитаемым творцом. Причины его смерти пока что не известны. Не исключается, что Поль Андре скончался из-за болезней, вызванных его почтенным возрастом. Многие критики искусства и люди из мира архитектуры уже почтили память об умершем архитекторе и отметили его талант.