Покупательница картины Бэнкси «Девочка с шаром» сообщила о том, что сделка остается в силе

Женщина, которая планирует купить картину Бэнкси «Девочка с шаром» решила, что сделка остается в силе. На аукционе она исчезла в ту же минуту, когда прошла продажа.

Покупательница также сообщила о своем шоке в минуту, когда произошел удар молотком. Позже она пришла в себя и поняла, что является человеком, у которого небольшой кусочек истории искусства.

Имя обладательницы картины «Девочка с шаром» не известно, более того оно скрывается от всех СМИ. Единственная информация, которая появилась в сети, это происхождение владельца картины. Женщина родилась в европейской стране и приобрела творение Бэнкси за один миллион фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что в Железноводске в Пушкинской галерее пройдет мероприятие «Ночь искусств». Данная акция проходит каждый год уже пять лет. В 2018 году данное событие пройдет ночью с 4 на 5 ноября.