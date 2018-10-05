Опрос показал отношение учителей к образовательной системе в РФ

Опрос был проведен с целью оценки учителей нынешней системы образования.

ВЦИОМ провел опрос среди 1,2 тысяч учителей разных регионов с целью узнать, насколько они довольны качеством образования В России.

Как показал опрос, в общем, качеством образования довольны около 80% преподавателей, они считают, что нынешняя система способна дать ученикам все необходимые знания.

При этом 21% опрошенных поделились, что из не устраивает качество предоставляемых учебников. Опрошенные рассказали, что учебники имеют слишком сложное повествование, не имеют четких формулировок или в них вообще отсутствует всякая логика.

Помимо этого, 81% учителей признались, что хотели бы иметь возможность самостоятельно выбирать учебную литературу. По словам преподавателей, это помогло бы более индивидуально подбирать программу обучения и давать ученикам больше знаний.

Также учителя высказали свое мнение о создании федерального перечня учебников. 62% опрошенных рассказали, что данная мера вполне уместна, но при этом, только 28% считают, что такой список должен стать обязательным.

Тем временем в Канске завели уголовное дело на преподавательницу английского языка. Причиной этого стало повышенное внимание к 15-летнему школьнику. Женщина писала подростку довольно откровенные сообщения и присылала интимные фотографии.