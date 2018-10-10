Британские молодожены спьяну арендовали отель на три года

Медовый месяц на Шри-Ланке обернулся для пары неожиданными тратами. Подробности ситуации узнал телеканал Fox News.

Марк Ли 35 лет и его супруга Джина Лайонс 33-х отдыхали после свадьбы в городе Тангале. Однажды молодожены слишком увлеклись алкоголем. После 12 стаканов рома у британских туристов завязался разговор с персоналом отеля, практически не понимая собеседников. Выяснилось, что владельцы сдают заведение. Спьяну Марк и Джина арендовали отель, заключив договор на три года. В ходе торгов, стороны остановились на сумме в 39 тысяч долларов. 19 тысяч они обязались заплатить сразу, а остаток - до марта 2019.

Протрезвев, молодые супруги сразу пожалели о сделке. Ведь на неё ушли все деньги, полученные в качестве подарков на свадьбу. С критикой выступили и друзья семьи. Вскоре стало известно о беременности Джины, что ещё сильнее осложнило ситуацию. Британцы опасаются, что их внезапный бизнес может разориться. Однако пока дела в отеле идут довольно хорошо. Несмотря на успех предприятия, Марк И Джина договорились принимать важные режение лишь на трезвую голову.