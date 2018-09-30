Под Иркутском медведь напал на собаку

В поселке Марков, который находится под Иркутском, по улицам ходит медведь. Животное нападает на домашних питомцев. 11 октября случилось еще одно нападение на собаку. Данное происшествие запечатлели очевидцы и выложили в социальную сеть. Жители поселка смогли предотвратить подобный случай, в котором медведь собирался напасть на коня.

До произошедшего дикое животное вытащило приманку из ловушки и скрылось. Далее местные люди установили камеры, на которых видно упитанное телосложение медведя, что подтверждает его появление из неволи. Возможно, он жил с хозяином, но смог вырваться и сбежать. Также косолапый не боится собак, знает, что такое клетка и не попадается на уловки людей. На данный момент жители Маркова готовятся разработать новую ловушку, которая будет более большой и продуманной, чтобы животное не успело убежать и наконец-то попалось. Экстренные службы наблюдают за ситуацией и пытаются решить ее вместе с местными жителями.

Ранее в Хабаровске поймали мужчину, который с помощью махинаций продавал енотов и обезьян. Виновнику вынесли приговор в виде двух лет лишения свободы строгого режима.