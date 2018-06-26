Роскачество: Недостатки нашли в каждой пятой пачке российского молока

Представители российского ведомства, которое защищает права потребителей, рассказали о составляющих продукции, которая стоит на прилавках.

Так, в Роскачестве было проведено исследование молока согласно 26 показателям безопасности для употребления. Сообщается, что закупленная во всех федеральным округам продукция не соответствует всем критериям качества. Более того - в 50 образцах были обнаружены антибиотики в количестве, соответствующем нормативам, однако идеальными их назвать нельзя, а ещё в пяти нашли те же вещества, но уже с чрезмерно высокими показателями.

Кроме того, в молоке зафиксировали немолочные жиры и несоблюдение заявленной жирности, а также добавление сухого продукта. Сообщается, что обязательным требованиям соответствуют 72 торговые марки из 90, то есть недостатки были найдены в каждой пятой пачке, а 21 производитель удостоился государственного знака качества.