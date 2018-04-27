"Ахмат - сила": Кадыров вызвал наглого чеченца в Грозный "первым же рейсом"

Глава Чечни решил "воспитать" молодого человека, продемонстрировавшего вызывающее поведение в метро. Об этом политик написал на своем официальном Telegram-канале.

Накануне в социальной сети опубликовали ролик из подземки. Мужчина с характерным акцентом бросил в пассажиров метро жестяную банку энергетика со словами "Ахмат - сила". Эту же фразу автор ролика хамовато предложил произнести пострадавшим.

Рамзан Кадыров узнал о произошедшем и обратился к наглому пассажиру и вызвал его к себе "на ковер" в Грозный вместе с родственниками. Он предложил чеченцу в течение нескольких часов добраться в Чечню "первым же рейсом". Иначе автора ролика найдут другие соотечественники и заставят "горько жалеть". Рамзан Кадыров подчеркнул, что автор видео попытался "бросить тень" на чеченский клуб "Ахмат", не имея к нему отношения. Он определенно не заслужил право использовать клубный девиз достойным поведением, прилежной учебой или спортивными достижениями, как тысячи молодых чеченцев.

Глава Чечни также извинился перед юношами, честь которых задел дерзкий поступок. По словам Рамзана Кадырова, бросивший банку парень не представляет все население Чечни. Он пообещал дать действиям автора ролика самую суровую оценку.