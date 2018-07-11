Минстрой Росси решил ввести учет тепла в каждой квартире

Минстрой России принял решение ввести в каждой квартире свой учет тепла. В министерстве сообщили о том, что данное предложение уже отправлено на утверждение в правительство.

На сегодняшний день федеральные органы поддержали такой проект и внесли его для дальнейшего утверждения. Минэнерго тоже положительно отнесся к этому решению.

Каждый собственник сможет поставить в своей квартире счетчик и хорошо сэкономить на отоплении. Также возможна регулировка температуры в комнатах. Для такой возможности владельцы должны установит общедомовой прибор, который ведет учет тепла.

Новые показания счетчиков будут учитываться лишь при их установке во всех квартирах дома. А те, кто захочет провести махинацию и отключить свою квартиру от центрального отопления, заплатят всю стоимость тепла, которое затратят за время отключение.

Ранее стало известно, что многие поселки Саратовской области и сам город Саратов остались без холодной воды. Потребление холодной воды возобновится лишь к концу дня.