Станцию метро в Москве оформят в стиле Малевича

Речь идет о станции "Нижние Мневники". Творчество Казимира Малевича вдохновило архитекторов оформить ее в авангардном стиле. Проект уже готов и представлен на портале мэра Москвы.

На создание дизайна именно в таком стиле разработчиков вдохновила картина Казимира Малевича «Красный квадрат». Конструкция, похожая именно на эту его работу, и украсит центральную платформу станции. Ярко-красная арка будет создавать необходимый контраст с темно-серыми стенами. Исполняющий обязанности главного архитектора Москвы Сергей Кузнецов поделился планами и рассказал, что под потолком также появятся элементы авангардизма, представляющие собой геометрические фигуры. Прямоугольные балки можно будет увидеть, не только подняв глаза наверх на самой станции, но и при проходе по эскалатору. Он будет оборудован светильниками в виде металлических треугольников.

Проект уже утвержден в Москомархитектуре. Открытие новой станции произойдет в районе Хорошёво-Мнёвники Москвы. Нестандартным дизайнерским решением также станет 3D-потолок. К нему прикрепят трубы черно-белого цвета общей длинной примерно 150 метров, которые и создадут необходимый эффект. Они будут являться символом движение составов в метрополитене. Кроме того, разработчики намерены посадить на станции деревья и разбить газон.