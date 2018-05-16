Станцию метро в Москве оформят в стиле Малевича

Сегодня, 10:43 \\ Общество

Речь идет о станции "Нижние Мневники". Творчество Казимира Малевича вдохновило архитекторов оформить ее в авангардном стиле. Проект уже готов и представлен на портале мэра Москвы.

 На создание дизайна именно в таком стиле разработчиков вдохновила картина Казимира Малевича «Красный квадрат». Конструкция, похожая именно на эту его работу, и украсит центральную платформу станции. Ярко-красная арка будет создавать необходимый контраст с темно-серыми стенами. Исполняющий обязанности главного архитектора Москвы Сергей Кузнецов поделился планами и рассказал, что под потолком также появятся элементы авангардизма, представляющие собой геометрические фигуры. Прямоугольные балки можно будет увидеть, не только подняв глаза наверх на самой станции, но и при проходе по эскалатору. Он будет оборудован светильниками в виде металлических треугольников.

Проект уже утвержден в Москомархитектуре. Открытие новой станции произойдет в районе Хорошёво-Мнёвники Москвы. Нестандартным дизайнерским решением также станет 3D-потолок. К нему прикрепят трубы черно-белого цвета общей длинной примерно 150 метров, которые и создадут необходимый эффект. Они будут являться символом движение составов в метрополитене. Кроме того, разработчики намерены посадить на станции деревья и разбить газон.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Необычный арт-объект: в Челябинске установили памятник хулиганству

 Дерево, растущее в школьном дворе, превратилось в настоящий памятник. Несколько лет назад коммунальный службы обрезали ветви, которые представляли опасность для горожан, а мужчина сделал из коряги...

Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

 Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также...

В Париже состоялась церемония прощания с Шарлем Азнавуром

 Прощание с певцом из Франции Шарлем Азнавуром, который умер в 94 года началась 5 октября...

УАЗ назвал цены на обновленный УАЗ «Патриот»

Производство отечественного внедорожника стартовало 20 сентября нынешнего года.

На 95-м году жизни скончался кинооператор Рафиков, снимавший Гагарина и Терешкову

 Махмуд Рафиков умер 4 октября. Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов России.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ