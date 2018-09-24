В Екатеринбурге с конкурса красоты для полных девушек выгнали транссексуала из-за откровенного видео

Лику пришлось выгнать с конкурса из-за видео, которое выставило транссексуала в крайне непристойном свете.

В Екатеринбурге проходит конкурс для девушек с пышными формами “Полное совершенство”. Участие в нем решил участвовать транссексуал Лика Марседес (Анжелика Романова).

В комитете конкурса признались, что приняли Анжелику, так как хотели показать, что транссексуал тоже может побороться среди девушек и показать красоту и женственность. Более того, Лика покорила организаторов своей яркой и эпатажной внешностью и острым юмором. Но позднее узнался факт, который делает Лику больше похожей на вульгарную хабалку, а не на роковую красотку.

В Сети появилось видео, где дива с почти оголенной грудью ругается с мужчиной, который предложил ей уединиться с продолжением. В ответ на это Анжелика ударила мужчину в ключицу и сломала ее. Помимо этого, она кричала, что ей нужен элитный мужик и, что, когда она занималась проституцией, она поняла, что среди нет натуралов. Но при этом она подчеркнула, что она не актив. Именно факт ее “подработки” больше всего смутил организаторов конкурса, и им пришлось дисквалифицировать Лику.

Но несмотря на то, что дива не сможет бороться дальше, она очень полюбилось остальным участницам конкурса. Помимо этого, Лика сможет посещать семинары конкурса.

Тем временем ходят слухи об участниках нового сезона “Битвы экстрасенсов”. Известно, что в последнем сезоне редакция выбрала, мягко говоря, неоднозначных личностей. Но больше всего вопросов к Аиде Грифаль. Многие подозревают, что в прошлом она была мужчиной, и давно сделала операцию.