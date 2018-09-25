The Guardian указал самые нелепые жалобы от туристов

В одном из британских изданий был опубликован перечень самых нелепых вопросов от путешественников.

Так, в таблоиде The Guardian указано, что самыми странными вопросами являлись уточнения о волнах и появлении дельфинов. Помимо этого, в издании появился не самый лестный отзыв путешественника о самой высокой горе Великобритании Бен-Невис - по мнению туриста, она является слишком высокой.

Ещё один гость различных стран отметил, что в течение 30 лет мечтал посетить Лувр, но когда наконец-то попал в него, то разочаровался. Также в издании оказался не самый лестный отзыв о Сиднейском оперном театре, назвав его противной яичной скорлупой. А одна из туристок потребовала запретить нудистские пляжи, так как её супруг постоянно наблюдал за другими обнажёнными женщинами.

Однако самой оригинальной жалобой оказалась та, что цвет песка в рекламной брошюре не совпадает с тем, который был на пляже на самом деле.