Необычный арт-объект: в Челябинске установили памятник хулиганству

Дерево, растущее в школьном дворе, превратилось в настоящий памятник. Несколько лет назад коммунальный службы обрезали ветви, которые представляли опасность для горожан, а мужчина сделал из коряги арт-объект.

В 31-м лицее, который расположен в городе Челябинске, 6 октября стал не просто Днем учителя, как во многих городах. Он был ознаменован открытием нового памятника. Причем необычного. Он посвящен хулиганству, о чем явно свидетельствует его форма. Местные жители отмечают, что дерево уже давно растет в школьном дворе. Одному из выпускников предыдущих лет пришла в голову креативная идея: превратить неприветливую корягу в настоящий культурный объект, который бы привлекал внимание горожан.

Дмитрий Павлов – автор этого памятника – вместе с Тамазом Гачечиладзе поделились инициативой со школьниками, и она всем понравилась. Много времени это не отняло. Рабочие прибыли вчера. Они прикрепили к дереву специальный растягивающийся материал, как на рогатке, чтобы выглядело по-настоящему. Тамаз Гачечиладзе является художественным руководителем театральной лаборатории «Метро» при лицее. Он рассказал, что сквер, где установили памятник хулиганству, он сам называет сквером думающих подростков. Интересно, что на «рогатке» даже повесили табличку с фамилиями учеников, ведь 6 октября – это еще и день самоуправления. Поэтому памятник открывали сами школьники. Ребята рассказали, что детство не может быть без хулиганства, поэтому идею «рогатки» поддержали единогласно.