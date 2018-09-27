Жители Великобритании страдают от нашествия божьих коровок

Сегодня, 17:33 \\ Общество

Насекомые в великом множестве расплодились из-за жаркого лета. Об этом пишет BBC News.

 В Великобритании все чаще замечают в своих домах божьих коровок вида арлекин. Они публикуют в социальных сетях фотографии целых стай, которые заполоняют дома. Сначала нашествие коснулось северных регионов. А теперь от божьих коровок страдают жители Англии и Уэльса. Пусть насекомые и безобидны, но доставляют дискомфорт самим фактом массового скопления.

Ситуацию объяснила Хелен Рой из Экологического и гидрологического центра. По её словам, осеннее похолодание заставляет арлекинов искать себе теплое место для зимней спячки. Для этой цели хорошо подходят человеческие дома. Здесь они могут пробраться в щели оконных рам или другие укромные отверстия.

Родиной арлекинов является Азия. Однако в 2004 году энтомологи впервые заметили их на территории Великобритании. За 14 лет вид успел существенно расширить свою популяцию и потеснить некоторых местных насекомых. Это тревожит британских биологов, ибо грозит нарушить экологическое равновесие.

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Автор - Александр Лубяной
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