Mail.ru предлагает создать орган, анализирующий экстремизм в соцсетях

Публикации и активность российских пользователей смогут оценивать эксперты. С такой инициативой на заседании Общественной палаты выступил вице-президент компании Владимир Габриелян.

Mail.ru Group предлагают качественно реформировать в России систему досудебной экспертизы. Сейчас ей может не доставать объективности в случае с выявлением экстремизма в соцсетях. Владимир Габриелян и его коллеги считают, что для этих целей стоит создать отдельный анализирующий орган с компетентными экспертами.

Вдобавок, представитель Mail.ru призвал выпустить на свободу граждан, которые уже отбывают уголовное наказание по соответствующей статье. Как отметил Владимир Габриелян, примененные меры не соответствуют масштабам правонарушений. Именно поэтому судебные процессы вызывают резонанс и недовольство российского общества.

Первый заместитель председателя комиссии поддержал предложение компании о либерализации 282 статьи. Александр Малькевич заявил, что Общественная Палата готова организовать коллективное обсуждение идей, призванных смягчить ситуацию с интернет-экстремизмом.