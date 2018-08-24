Семен Слепаков выложил в Сеть клип про Руслана Боширова и Александра Петрова

Исполнитель юмористических композиций Семен Слепаков выложил в сеть клип, в котором шутит про Руслана Боширова и Александра Петрова. В Лондоне молодых людей считают виновниками в отравлении Скрипалей. Но клип довольно быстро исчез со страницы самого Слепакова, но в Сети удалить его не удалось. Ролик мгновенно начал распространяться по всем возможным сайтам.

В своем произведении Семен поет от лица героев, в котором они признаются в своей нетрадиционной ориентации и любви друг другу.

3 октября комик выложил клип на нескольких своих интернет-ресурсах. Такими являлись Facebook, YouTubе и RuTube. Спустя всего часа три ролик исчез, но многие пользователи смогли скопировать данное произведение и выкладывать в Сеть дальше.

В Великобритании считают, что Александр Петров и Руслан Баширов отравили Сергея и Юлию Скрипаль запрещенным веществом, которое называется «Новичок». А в Лондоне даную информацию опровергли, более того сообщили, что эти имена и вовсе выдумка.

Сами же Александр и Руслан в своем интервью рассказали, что являются обычными бизнесменами, но что связывает молодых людей на самом деле не сказали. По этому вопросу они отказались давать какие-либо комментарии.

Ранее в Кремле заявили, что обсуждения с представителями СМИ по делу Скрипалей будут окончены, никаких комментариев больше не будет. Также Дмитрий Песков, который является пресс-секретарем президента РФ рассказал, что Руслан Баширов и Александр Петров, которых обвиняют в отравлении людей тоже не будут обсуждаться среди данного окружения.