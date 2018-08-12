В Ростове из магазинов изъяли поддельную одежду и обувь

Как стало известно, сотрудники арестовали более 700 единиц поддельных товаров.

В ростовское таможенное управление было подано заявление о незаконном использовании знаков известных спортивных брендов Nike, Adidas и Reebok. Правообладатели брендов предоставили список магазинов, в котором проходит продажа поддельных одежды и обуви.

Следствие провело проверку указанных адресов и выявило 737 единиц контрафактного товара.

Все обнаруженные товары так или иначе имели признаки подделывания. Все товары были изъяты и арестованы.

По результатам проверки было возбуждены уголовные дела.

Также, В Орске было выявлено более 200 пар поддельной обуви. Женщина, заказывала товар из Китая и перепродавала в России, выдавая за оригинал. Общая сумма арестованного товара составила 1,8 млн рублей.