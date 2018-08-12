В Ростове из магазинов изъяли поддельную одежду и обувь

Сегодня, 18:15 \\ Общество

Как стало известно, сотрудники арестовали более 700 единиц поддельных товаров. 

 В ростовское таможенное управление было подано заявление о незаконном использовании знаков известных спортивных брендов Nike, Adidas и Reebok. Правообладатели брендов предоставили список магазинов, в котором проходит продажа поддельных одежды и обуви. 

Следствие провело проверку указанных адресов и выявило 737 единиц контрафактного товара. 

Все обнаруженные товары так или иначе имели признаки подделывания. Все товары были изъяты и арестованы. 

По результатам проверки было возбуждены уголовные дела. 

Также, В Орске было выявлено более 200 пар поддельной обуви. Женщина, заказывала товар из Китая и перепродавала в России, выдавая за оригинал. Общая сумма арестованного товара составила 1,8 млн рублей.

Поделиться новостью:
Автор - Тереза Кёльн
Главное за неделю

Петербург: историческую вывеску нашли во время ремонта

 Санкт-Петербург: во время ремонта дома, находящегося на 4 линии В.О., была найдена историческая вывеска «Магазинъ В. И. Старожилова», которая была сделана ещё в царской России. В 20-ом веке все...

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Титул «Мисс Финляндия-2018» получила девушка с русскими корнями

 23-летняя жительница Хельсинки Алина Воронкова в совершенстве владеет русским и финским...

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

Необычная десятиугольная древняя крепость найдена в Болгарии

 Сооружение обнаружено в городе Видине. Археологи сообщают, что на этом месте ранее...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ