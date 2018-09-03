Насколько полезны могут быть лайф-коучи? Яна Ганник о злободневном феномене

Первые послесоветские годы были насыщены постепенным появлением в нашей жизни понятий, доселе неизвестных и связанных со сферами деятельности, в Советском Союзе отсутствовавшими – в частности, с бизнесом. Помимо разнообразных брокеров, фьючерсов и лизингов, в наш лексикон вошли еще и коучи. Эти загадочные люди с приставкой «бизнес» и «лайф» обещали потенциальным клиентам и слушателям, что они смогут узнать кратчайшие дороги к успеху и процветанию, а заодно по-настоящему и самих себя.

В дальнейшем, с укреплением экономического положения страны и некоторой стабилизацией и институционализацией предпринимательской и деловой среды, обзаведшейся собственным укладом, правилами и ритуалами, количество коучей, желающих, чтобы потребление их ремесла стало одним из таких ритуалов, лишь увеличилось. Нужно сказать, что их усилия, в общем-то, увенчались успехом, и не столь важно, предложение породило спрос или наоборот. В наши дни уже хорошим тоном для руководителей и вообще успешных людей считается посылать своих подчиненных на тренинги личного роста, да и самим посещать их. Количество отечественных сертифицированных коучей, по оценкам разных экспертов, колеблется от одной до трех тысяч. Количество же зарубежных представителей этого же ремесла, приезжающих в Россию лично или устраивающих семинары через Интернет, подсчитать еще сложнее – факт, что оно велико и продолжает постоянно увеличиваться.

В числе успешных людей, посещавших занятия бизнес- и лайф-коучей, и Яна Ганник, топ-менеджер и сооснователь банка «Точка». Она посещала семинары Экхарта Толле «Сила настоящего» и известный бизнес-тренинг «Контекст», а следующим мероприятием в ее списке стало сентябрьское выступление американского коуча Тони Роббинса в «Олимпийском».

Итак, Яна Ганник, являющаяся, напомним, сооснователем банка «Точка», посетила ставший уже знаменитым семинар Тони Роббинса, после чего опубликовала свое мнение о нем на своей странице в Интернете: «Я сама была на ставшем уже скандально знаменитом шоу Роббинса. Было интересно, что это и с чем это едят. Нужно сказать, что непосредственно в зале за счет безусловного актерского мастерства выступающего и взаимной экзальтации зрителей ты находишься под сильным впечатлением. Зрители впадают в некое подобие транса, что и заставляет их прыгать и кричать вместе с коучем. Впечатление это производит неизгладимое». Но дальше для человека, не лишенного психического здоровья и рационального мышления (а Яна Ганник, несомненно, относится к числу таковых), наступает отрезвление: «Ты отчетливо начинаешь ощущать себя частью какой-то секты. Для меня это было слишком».

Об этом же говорили и многие другие люди, оказавшиеся в тот вечер в «Олимпийском». В зале душно, толпа поджимает физически и подавляет энергетически, артистичные, но по большому счету бессодержательные выкрики коуча больше напоминали рейв, чем озвучивание рецепта кардинального изменения жизни к лучшему. При этом слово «толпа» стоит понимать вполне буквально – посетителей семинара была очень много. В «Олимпийском», куда волей судьбы попала Яна Ганник, собралось больше 25 000 человек, отдавших за билеты далеко не малые деньги.

Что же можно сказать в итоге и добавить к мнению, которое опубликовала Яна? Какие-то бизнес- и лайф-коучи действительно могут одарить вас искусством свежего взгляда на привычные вещи. Но к выбору тренинга и коуча нужно подходить со всей возможной осторожностью, чтобы не попасть на фактического мошенника с дутым скороспелым дипломом, энергично фонтанирующего трюизмами уровня «Волга впадает в Каспийское море» и фразами из заезженных учебников личностного роста, которые вы и сами в состоянии прочитать. Если вам действительно повезет попасть на тренинг действительно сильного коуча, ваша жизнь сможет по-настоящему измениться. В ином же случае это может оказаться «слишком», о чем как раз и говорит Яна Ганник.



