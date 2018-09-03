В метро Москвы количество рекламы уменьшится на 70%

В пресс-службе метрополитена столицы сообщили, что по настоятельным просьбам пассажиров количество рекламных мест будет значительно уменьшено. Подземка самостоятельно начнет продавать рекламу в поездах.

Как заявило руководство метро, полностью будут исключены рекламные объявления в аудиосообщениях, а также на эскалаторах. Кроме того, предполагается абсолютное отсутствие рекламы на стенах станций, которые признаны историческими. Непосредственно на станциях и эскалаторных наклонах пассажиры также не увидят объявлений. Сообщается, что ликвидация рекламы во всех этих местах в общей сложности составит уменьшение на 70%.

Отмечается, что до этого у подземки Москвы было несколько крупных подрядчиков рекламы. Сначала им являлся «Авто селл», однако, в июле 2015 года метро расторгло заключенное ранее соглашение ввиду невыполнения компанией обязательств. Через суд столичный метрополитен выиграл более 1 миллиарда рублей.

После этого была еще одна крупная компания «Трейд Компани». С ней было заключено соглашение в 2016 году, однако, оно тоже долго не продержалось. В прошлом году договор был расторгнут снова по инициативе подземки из-за невыплаты денежных средств.

Сейчас предоставлять услуги по рекламе начнет компания «Профцентр «Специалист». Крепким ли будет сотрудничество с данным подрядчиком, покажет время. При этом самим продавцом рекламы будет выступать метро, а фирма останется лишь техническим партнером.