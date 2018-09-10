Ученые назвали главную причину смертности у мужчин в России

Уровень жизни и качественная еда влияют на продолжительность жизни куда меньше.

Исследователи из НИУ ВШЭ провели ряд различных исследований, выявляющий уровень жизни смертности в России.

Так, ученые обнаружили, что самым главным фактором в увеличении смертности среди мужчин является употребление чрезмерных доз алкоголя.

Такие данные удалось получить при анализе объема выпитого незарегистрированного алкоголя.

Также, ученые отметили, что в продолжительности жизни очень важную роль играет ее уровень. Обычно, это соизмеряется уровнем ВВП. Чем выше ВВП, тем большим качеством отмечается уровень жизни. Но это применимо не ко всем странам СНГ. Так, например, ВВП в Албании ниже, чем в Казахстане, но несмотря на это продолжительность жизни у казахов меньше.

На основе всех полученных данных, ученые определили, что самой большой опасностью для продолжительности жизни российских мужчин, является алкоголь. Уровень жизни и безработицы влияет на это куда меньше.

Также, стало известно, что в Тверской области уровень смертности от отравления алкоголем выросла на 28%.