Любимая певица Папы Римского выступит в Петербурге

Кьяра Таиджи предстанет перед публикой в президентской библиотеке города Санкт-Петербург 10.10.2018.

В качестве музыкального сопровождения будет международный симфонический оркестр под руководством М. Голикова. Концертная программа «Музыка эпохи перемен» включает в себя мелодии самых известных мировых композиторов: Глинки, Чайковского, Верди, Штрауса. Коонцертная программа состоит из части первого концерта Чайковского для фортепиано с оркестром «Богатырские ворота» и музыки Штрауса.

На вечере будет писатель, историк, телеведущий А. Мясников, который поведает об Александре II и его правлении. Также на сцене будут солист Ереванского оперного театра Ованес Нерсесян и пианист С. Соловьев.

К. Таиджи недавно уже пела в Крыму. Также певица уже выступала в Санкт-Петербурге в здании Михайловского замка в 2009 году. Тогда проходил музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга».

Певица является выпускницей Римской консерватории и ученицей Р. Тебальди. Певица родилась в столице Италии, с юных лет побеждала в вокальных конкурсах, а сейчас выступает на лучших оперных сценах мира.