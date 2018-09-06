Заслуженная артистка РСФСР Дымова Лидия получила звание народного артиста Самарской области

1 октября Дымовой Лидии Георгиевне, которая является Заслуженной артисткой РСФСР присвоили звание народного артиста Самарской области. Женщина является мастером на сцене Сызранского драматического театра, в котором провела долгие годы.

Лидия Георгиевна в данной деятельности работает уже 57 лет. Образование в Драматической студии при Куйбышевском драматическом театре имени М.Горького дало начало ее работе в сфере культуры и искусства.

Сцена Сызранского драматического театра стала родной для Лидии Георгиевны в 1978 году. За свои годы в таком месте она прониклась в более 200 ролей. В репертуаре были не только классический, но и современный. Например, роль Ольги из картины А.П.Чехова «Три сестры». За время отведенное театру женщина награждалась грамотами множество раз. Одними из самых важных наград стали почетная грамота Главы Администрации г.о. Сызрань, почетная грамота Самарской губернской думы и многие другие. Ни раз она становилась лауреатом премии и акции.

За свою карьеру неоднократно заслуженная артистка выпускала талантливых учеников, которые показали отличные результаты в жизни осле обучения.

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