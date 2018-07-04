Сергей Собянин отреагировал на уход Игоря Акинфеева из сборной России

После ухода легендарного футбольного игрока из национальной сборной столичный градоначальник не остался в стороне.

Так, Сергей Собянин отреагировал с сожалением на уход Игоря Акинфеева, заявив, что он является большим мастером и человеком. Также чиновник поблагодарил футболиста за посильный вклад в жизнь сборной России по футболу, в том числе в рамках участия команды в Чемпионате мира по футболу.

Напомним, Игорь Акинфеев сегодня заявил, что покидает пост капитана сборной, в которой играл в течение четырнадцати лет. На его счету более сотни матчей за национальную команду Российской Федерации.

Под его руководством футболисты смогли дойти до четвертьфинала, уступив представителям футбола из Хорватии. Таким образом сборная России по футболу показала лучший результат на мундиале за всю свою историю.