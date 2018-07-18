Изъяли тираж: жителям Крыма запретили читать о роскошной вилле Киселева в Коктебеле

О случившемся рассказал журналист Владимир Мазурин, который является автором «разгромной» статьи о вилле телеведущего Дмитрия Киселева. По его словам в Крыму не захотели, чтобы жители читали подобные статьи.

Как стало известно, в Крыму произошел скандал. Газета «Город24» опубликовала в бумажной и электронной версиях статью журналиста Мазурина. В ней он писал о роскошной вилле Киселева в Коктебеле. Журналист указал, что ведущий и генеральный директор «России сегодня» потратил на реконструкцию своего особняка более 200 миллионов рублей.

Однако, с данной статьей крымчане ознакомиться не успели. «Свыше» запретили читать о роскошной вилле Киселева. На сайте газеты статью удалили и заменили рекламным блоком. А вот печатную версию решили скрыть от крымчан иначе. Редактора Елену Войтову, которая пропустила статью журналиста Мазурина в печать, заставили выкупить весь тираж газеты за свой счет. Таким образом, тираж изъяли, а версию в Сети стерли.

Кто и почему так сильно не хотел, чтобы жители Крыма читали о вилле Киселева – пока что не известно. В 2006 ведущий давал интервью украинской прессе и рассказывал, что хочет построить для себя дом в Коктебеле и намерен для этого заложить свой дом в Москве.