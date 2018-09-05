Министерство здравоохранения решили поднять возраст при продаже спиртных напитков до 21 года

В Министерстве здравоохранения приняли решение поддержать идею о повышении возраста при продаже алкоголя. Вероника Скворцова сообщила, что данная мысль полностью правильная, а возраст для продажи спиртных напитков должен начинаться от 21-го года.

Также в своих слова глава ведомства подчеркнула, что в молодом организме разрушения внутри человека проходят более быстро. Поэтому вред для молодежи данный напитки приносят больше.

Но и на этом предложения о продаже алкоголя не закончилось. Было принято расширение полномочий регионов, в которых возможны дополнительные меры борьбы с подобной продукцией. Главным примером для окружающих людей с алкогольной зависимостью стала Республика Саха, в которой присутствуют трезвые деревни.

Продавать продукцию, которая содержит алкоголь нельзя, так как данные действия усугубят состояние покупателя. Более того пьяный человек не контролирует свои эмоции и действия, что приведет к большим рискам для окружающих людей.

Ранее Минздрав сообщил, что смерти среди младенцев за последние 8 месяцев 2018 года составляют 5,3 случая из тысячи. Данный показатель постепенно снижается. К следующему году смертность малышей уменьшиться в разы.