После скандала с Дидусенко в Киеве выбрали новую «Мисс Украина»

Титул получила 19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области, девушка имеет образование парикмахера-стилиста. Ранее титул «Мисс Украина – 2018» был вручен 23-летней киевлянке Веронике Дидусенко.

В Украине провели повторный конкурс «Мисс Украина». После скандала с Вероникой Дидусенко, которая получила титул, но была его лишена, в Киеве определили новую победительницу конкурса красоты.

Виктория Дидусенко лишилась титула из-за того, что не рассказала жюри о разводе и наличии ребенка. Оказалось, что «Мисс Украины» не должна иметь детей. Этот факт сильно возмутил саму Викторию Дидусенко, она назвала правило «абсурдным». Члены жюри были вынуждены проводить повторный конкурс и выбирать новую «Мисс Украина» после скандала с лишением титула.

Так, новой «Мисс Украина-2018» стала Леонила Гузь. Уже зимой победительница с зелеными глазами и параметрами 83-59-83 представит Украину и поборется за титул «Мисс мира», конкурс будет проходить в Китае. В своем Instagram Леонила Гузь уже сообщила, что она счастлива и благодарит всех, кто ее поддержал.