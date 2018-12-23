Жемчужина Армении под угрозой: озеро Севан зацвело

Знаменитое озеро Севан, которое называют жемчужиной Армении, находится под угрозой заболачивания. Ухудшение состояния водоёма связывают с забором воды для орошения.

Специалисты сообщают, что без вреда для озера можно забирать 170 миллионов кубометров воды в год. Этого хватает на орошение 32 гектаров сельского хозяйства. Однако за последние десять лет норма забора была превышена в пять раз, в связи с чем уровень воды в Севане снизился на один сантиметр по сравнению с прошлым годом.

Севан – одно из наибольших высокогорных озер Европы и Азии, которое является также питьевым источником региона. В него впадает 28 рек и одна вытекает. По данным экспертов, гибель озера зависит не только от забора воды на орошение, но и от обслуживания ГЭС. Водоем страдает от попадания в него мусора и отходов промышленности, которые не в силах переварить.

Стремительное ухудшение воды началось после цветения. В прошлом году вода в озере поменяла свой цвет на насыщенный зеленый. Сейчас специалисты в сфере гидроэкологии ждут повторения ситуации.