Бесплатный сыр… Wildberries «молчит» о платной доставке – у клиентов «пригорает»

Сегодня, 13:32 \\ Общество

Как итог, сайт теряет покупателей, не желающих участвовать в «мутках».

Интернет-магазин Wildberries подвергся буре нападок собственных клиентов. Так, одна из них утверждает, что узнала о «платности» доставки лишь в конце оформления заказа и беседа с оператором поддержки ей так ничего и не дала. Претензия состояла в том, что на всем сайте сообщается о бесплатной доставке во многие регионы России, а на деле оказывается, что правила изменились. Теперь бесплатная доставка не зависит от «покупательной истории» клиента. Если она не соответствует требованиям – доставка стоит 200 рублей.

Такие «мутные» схемы коснулись еще несколько покупателей. По отзывам видно, что многие из них, не зная о платности доставки, случайно влезли в задолженность. Одна из женщин отказалась от порченного товара и на нее «повесили» плату за доставку, хотя ранее все это действовало бесплатно. Сервис явно и до последнего «молчит» о платной доставке, а у клиентов, в свою очередь, нехило «пригорает».

Конечно, как говорится, «бесплатный сыр лишь в мышеловке» и невнимательные клиенты в нее попались. Однако, интернет-магазину стоило бы обратить внимание на уровень сервиса, который они предоставляют своим покупателям.

Также вопросы вызывает сайт магазина. Одна из клиенток безуспешно попыталась зарегистрироваться, а служба поддержки игнорировала ее вопросы.

Что происходит – неясно. Но клиенты уже покидают интернет-магазин в поисках более качественного и заботливого сервиса.

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Автор - Алина Изотова
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