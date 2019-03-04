Клиент прибыл. Иностранцы едут за дешевой электроникой в Россию

Курс рубля и система tax-free делают покупки в российских магазинах намного выгоднее, чем дома.

Представитель сети «М.Видео» Валерия Андреева рассказала, что иностранцы едут за дешевой электроникой в Россию не только из-за ближнего зарубежья, но и стран Европы, Азии и даже Африки. Как говорится, клиент прибыл.

Введенная не так давно в РФ система tax-free делает покупку, например iPhone Xr 128 Гб в Москве, примерно на десять тысяч рублей (140 €) дешевле, чем в Лондоне. Чеки tax-free позволяют иностранцам, при пересечении государственной границы России, вернуть те деньги, которые были включены в НДС, потому как они не являются налогоплательщиками данной страны. Но сделать это можно лишь в том случае, если покупка была произведена в магазинах, поддерживающих данную программу. Помимо этой системы, на цену электроники сильно влияет выгодный для иностранцев курс рубля, а также различные маркетинговые промо-акции, которые не так часто проходят в магазинах зарубежья.

Больше всего иностранцы предпочитают покупать в России смартфоны и аксессуары к ним. Чуть меньше приобретается ноутбуков, цифровых камер, планшетов и телевизоров. Туристический всплеск, который произвел проходивший в прошлом году в РФ чемпионат мира по футболу, так сказать, «разрекламировал» Россию, как хорошее место для приобретения современного гаджета по выгодной цене.

Самыми активными покупателями электроники оказались, как ни странно, граждане Китая. Следом, по количеству сделанных покупок, идут жители скандинавских стран. Затем Восточная Европа и страны Балтии. А ведь еще до 2014 года картина была диаметрально противоположной. Россияне предпочитали совершать покупки за рубежом.