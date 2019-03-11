Нам микрозайм строить и жить помогает. МФО стали неотъемлемой частью жизни россиян

Даже на товары первой необходимости не всегда хватает заработанных средств. Приходится брать деньги в долг.

Исследования финансового маркетплейса «Юником 24», опубликованные 16 июня, показали, что 45 процентов клиентов организаций, оформляющих микрозаймы, берут деньги для поддержки текущего образа жизни. Основная часть заемщиков имеют доход ниже 30 тысяч рублей. Поэтому займ идет на приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, покупку бытовой техники взамен старой или поломанной или просто «протянуть» до очередной зарплаты, после чего сюжет повторяется заново. Такие клиенты стали основной частью дохода для микро-финансовых организаций, которые, в свою очередь, стали неотъемлемой частью жизни россиян. Перефразировав известную песню можно сказать, что нам микрозайм строить и жить помогает.

Но при этом уточняется, что сумма займа уменьшилась и стала более точно определяться в цифрах. Если раньше деньги брали с запасом, то теперь берут столько, сколько необходимо на решение проблемы и данная сумма составила 12 тысяч рублей, что на 4 процента меньше, чем в прошлом году. Генеральный директор МФО «MoneyMan» Ирина Хорошенко считает, что связанно это, во-первых, с падением уровня дохода граждан России, а во-вторых, с повышением уровня финансовой грамотности россиян.

Спор о деятельности данных организаций продолжается до сих пор. Даже на высшем правительственном уровне есть как и сторонники МФО, так и его противники. Но пока споры продолжаются, россияне активно используют займы для своих нужд, чем и пользуются ростовщики.