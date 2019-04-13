Легко воровать, да тяжело отвечать - Клиенты «Яндекс.Такси» платят дважды за одну поездку

Сбой системы дорого обходится простым россиянам.

Соцсети вскрыли новую проблему сервиса «Яндекс.Такси». Дело в том, что его клиенты вынуждены платить дважды за одну и ту же поездку. Финансовые средства списываются либо сразу по «двойному тарифу», либо через время клиент просто не может заказать новое такси якобы из-за задолженности и, как следствие, платит снова.

Пассажиры, конечно же, недовольны таким раскладом, ведь платят за неосуществленную поездку. На жалобы отреагировал представитель «Яндекс.Такси» в соцсетях, но проблему нужно решать в системе. Ведь именно мобильное приложение списывает с карты клиента лишние деньги. Одна из клиенток пожаловалась, что вроде бы сервис списал всего-навсего 87 рублей, но служба поддержки настолько оказалась беспомощной в такой ситуации и не смогла никак адекватно отреагировать, что теперь это дело принципа. Такими темпами сервис может стать героем знаменитой пословицы – легко воровать, да тяжело отвечать.

Проблемы в системе, конечно, были и ранее. Так, местонахождение клиента одно, а ездит по его карте почему-то кто-то другой. Например, молодой человек заявил в соцсетях, что он оплачивает кому-то поездки в Москве, хотя сам там не находится.

Конечно, приложение порой может ошибаться, но необходимо минимизировать процент сбоев. Иначе клиенты просто перестанут доверять системе и будут платить «по старинке», что не всегда удобно для таксистов.