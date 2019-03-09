Жить надоело? Импорт электронных сигарет в РФ подскочил в два раза

Сегодня, 13:06 \\ Общество

Реклама электронных «раковых палочек» сделала свое дело, и россияне активно их потребляют, несмотря на угрозу жизни и здоровью.

Стало известно, что импорт электронных сигарет в РФ подскочил в два раза, а это означает, что большое количество людей активно пользуется заменителями вредного табака. Популярность обычных сигарет сильно упала, но это совсем не означает, что здоровью и жизни россиян ничего не угрожает. Но так ли это на самом деле? Немецкие и американские ученые доказали, что электронные сигареты не меньше обычных способны вызвать рак, в частности, мочевого пузыря, а также болезни десен и зубов. При этом нагрузка на сердечно-сосудистую систему, как утверждают немецкие специалисты, также не снижается, а потому стоит наоборот снижать потребление любого вида сигарет и даже их заменителей. А их количество почему-то растет. Жить надоело?

Скорее всего, активно действует реклама, которая утверждает, что эти девайсы гораздо безопаснее сигарет и пока на законодательном уровне выдвинута только инициатива вынесения электронных сигарет под «антитабачный закон» и Татьяна Голикова по поручению Дмитрия Медведева в скором времени может представить такой проект.

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Автор - Алина Изотова
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