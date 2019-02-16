Не слышат чиновники, услышит Путин? Дети попросили у власти не разрушать их стадион

Не понимают по-русски, попросим на украинском и прочих языках, подумали школьники, которых хотят лишить активного образа жизни. Возможно, креативность молодежи всплывет на «Прямой линии» с президентом.

Дети подмосковного Фрязино попросили у местной власти не разрушать их стадион. В городе сейчас идет борьба за полюбившееся всем место досуга. Как сообщают маленькие россияне и их родители, на месте стадиона планируется строительство новой школы. Казалось бы, зачем препятствовать? Однако Фрязино окружено пустырями: строй – не хочу. Вместе с новой школой может появиться и спортплощадка, но она будет намного меньше стадиона. Что еще хуже – доступ к ней будет открыт только в назначенные часы, так как территория будет считаться школьной.

Сегодня на стадион во Фрязино в любое время суток вход открыт. Дети учатся кататься на роликах, занимаются пробежкой, старики гуляют с внуками - полная идиллия. Но администрация города хочет эту идиллию разрушить. По словам активистов, застройка стадиона невозможна еще и из соображений безопасности. При СССР лакомый кусочек хотели занять, но грунт не прошел экспертизу. Наверно, нынешним инициаторам проекта на это наплевать.

В отчаянии дети даже записали оригинальное видеообращение к администрации на разных языках: английском, украинском, китайском и так далее, так как по-русски чиновники, видимо, не понимают. Разрушить стадион в понимании школьников – отнять у них шанс на активный образ жизни в любое время.

Если не слышат чиновники, может, услышит Путин? 20 июня пройдет «Прямая линия» с президентом. Глава государства уж точно сможет поставить точку в конфликте жителей Фрязино и местной администрации. Молодежь активно агитирует всех неравнодушных отправить обращение для «Прямой линии с Путиным» через все доступные способы связи. Возможно, их креатив и храбрость помогут сохранить стадион нетронутым.