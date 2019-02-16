Не слышат чиновники, услышит Путин? Дети попросили у власти не разрушать их стадион

Сегодня, 19:47 \\ Общество

Не понимают по-русски, попросим на украинском и прочих языках, подумали школьники, которых хотят лишить активного образа жизни. Возможно, креативность молодежи всплывет на «Прямой линии» с президентом.

Дети подмосковного Фрязино попросили у местной власти не разрушать их стадион. В городе сейчас идет борьба за полюбившееся всем место досуга. Как сообщают маленькие россияне и их родители, на месте стадиона планируется строительство новой школы. Казалось бы, зачем препятствовать? Однако Фрязино окружено пустырями: строй – не хочу. Вместе с новой школой может появиться и спортплощадка, но она будет намного меньше стадиона. Что еще хуже – доступ к ней будет открыт только в назначенные часы, так как территория будет считаться школьной.

Сегодня на стадион во Фрязино в любое время суток вход открыт. Дети учатся кататься на роликах, занимаются пробежкой, старики гуляют с внуками - полная идиллия. Но администрация города хочет эту идиллию разрушить. По словам активистов, застройка стадиона невозможна еще и из соображений безопасности. При СССР лакомый кусочек хотели занять, но грунт не прошел экспертизу. Наверно, нынешним инициаторам проекта на это наплевать.

В отчаянии дети даже записали оригинальное видеообращение к администрации на разных языках: английском, украинском, китайском и так далее, так как по-русски чиновники, видимо, не понимают. Разрушить стадион в понимании школьников – отнять у них шанс на активный образ жизни в любое время.

Если не слышат чиновники, может, услышит Путин? 20 июня пройдет «Прямая линия» с президентом. Глава государства уж точно сможет поставить точку в конфликте жителей Фрязино и местной администрации. Молодежь активно агитирует всех неравнодушных отправить обращение для «Прямой линии с Путиным» через все доступные способы связи. Возможно, их креатив и храбрость помогут сохранить стадион нетронутым.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

5 лет в кресле, 6 лет в тюрьме: Зеленский может прямо сейчас «наговорить» на серьёзную статью УК

За месяц президентства украинский «гарант» несколько раз злоупотребил властью.

Тяжелый разговор? Путину придется отвечать на неудобные вопросы о Голунове

Владимир Путин не давал особых распоряжений по Дегу Голунова до начала «Прямой линии».

Мечты отставного американского генерала: Киев «вяжущий руки» Кремлю

 Прибывший из Пентагона «персональный пенсионер», предупредил власти Украины о новой...

За Голунова «сесть» готовы: Власти стали задерживать участников запрещённого марша

Призыв Голунова не выходить на несанкционированное шествие не был услышан, ведь многие...

Чистка «слабовиков»: Развал «дела Голунова» может избавить Путина от зарождения майдана в России

Указ президента о присвоении генеральских званий ряду офицеров МВД может...

Американцы паникуют, россияне загорают - Моряки РФ «взорвали мозг» Сети реакцией на корабль ВМС США

США выложили видео сближения, чтобы доказать вину РФ, а получилось наоборот. Опять.

Риэлторы: Ценник на «вторичку» растет

 Спрос на вторичном рынке жилья в 2019 году показывает положительную динамику.

Иван Голунов повторяет судьбу Листьева. Кто следующий?

Буквально на днях, 6 июня журналист был арестован за подозрение в хранении и сбыте...

«Искусственная бедность россиян»: Экономист Делягин объяснил Силуанову причину нищеты в РФ

Эльвира Набиуллина может быть ответственной за то, что народу нечего откладывать на...

Ростовская экономика резко «просела» за первую половину 2019 года

В выигрыше осталась только розничная торговля, а регион в целом «откатился» на несколько...

Репрессии в России? В Германии СМИ извратили дело Голунова, чтобы демонизировать Путина

С освобождением журналиста его немецкие коллеги стали осторожнее с высказываниями.

Каждый может стать «наркоманом»: Результаты экспертизы Ивана Годунова оказались отрицательными - СМИ

Появились первые хорошие новости в деле Голунова и для каждого россиянина в отдельности.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ