Роспотребнадзор: не все интернет-магазины заслуживают доверия

Сегодня, 08:46 \\ Общество

На сайте ведомства 13 июня была размещена информация о том, что именно должно вызывать подозрение при совершении покупок через интернет.

 

Интернет-магазины давно уже стали неотъемлемой частью жизни большого количества россиян. Многим удобно делать покупки именно таким образом, сразу оплачивать их, а получать в почтовых отделениях или в пунктах выдачи. Но, вместе с тем, участились и случаи мошенничества со стороны недобросовестных продавцов, когда покупатель оплачивает покупку, но не получает ее. Сегодня (13 июня) Роспотребнадзор объяснил, на что именно гражданам следует обратить внимание при совершении покупок через сеть интернет.

В первую очередь нужно обратить внимание на то, есть ли на сайте контактная информация о магазине, проверить по возможности ее достоверность, позвонив по указанным на сайте телефонам. Посмотрите, предлагает ли поставщик разные способы получения товара, такие как курьерская доставка или самовывоз. Внимательно проанализируйте порядок цен, особенно если есть указание на какую-то акцию или распродажу. Даже в таких случаях подозрительно низкая цена должна вас насторожить. Мошенники часто используют именно такой прием для привлечения своих жертв. Опасаться нужно магазинов, которые требуют полную предоплату, а также просят отправить им копию паспорта или каких-то других документов.

К настораживающим факторам относятся также ошибки в описании товаров, назойливое внимание со стороны продавцов и предложение перечислить оплату за товар на банковскую карту частного лица. Даже если вам отправили фотографию паспорта продавца, имейте в виду, что это может быть изготовленная на компьютере подделка. Перед совершением покупки рекомендуется еще и прочитать отзывы о магазине в открытых источниках. И не стесняйтесь отменить покупку при возникновении любых подозрений.

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