Цены на билеты в плацкарт соответствуют норме: ФАС проверила тарифы и не нашла нарушений
Ведомство проанализировало стоимость тарифов за два с половиной года.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла нарушений в установлении тарифов на проезд в плацкарте. Были проверены 12 внутрироссийских направлений.
Основанием для проверки послужило обращение от Общероссийского объединения пассажиров. Представители заявили, что на некоторых направлениях в отпускной сезон цены на билеты были завышены в два раза.
После проверки ФАС отчиталась об отсутствии нарушений со стороны «РЖД», все установленные цены соответствуют норме.
«ФАС России не выявила факторов необоснованного резкого роста тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных вагонах на июнь-август по отношению к маю. Основания для антимонопольного реагирования отсутствуют», – сообщает ведомство.
Пассажирам могло показаться, что в летний период цены повысились, потому что в мае билеты продавали с большой скидкой. В июне акция закончилась, и стоимость вернулась к своему нормальному значению.
В «РЖД» пообещали улучшить систему оповещения пассажиров о скидках и акциях, чтобы избежать недопонимания.