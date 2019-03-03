Цены на билеты в плацкарт соответствуют норме: ФАС проверила тарифы и не нашла нарушений

Ведомство проанализировало стоимость тарифов за два с половиной года.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла нарушений в установлении тарифов на проезд в плацкарте. Были проверены 12 внутрироссийских направлений.

Основанием для проверки послужило обращение от Общероссийского объединения пассажиров. Представители заявили, что на некоторых направлениях в отпускной сезон цены на билеты были завышены в два раза.

После проверки ФАС отчиталась об отсутствии нарушений со стороны «РЖД», все установленные цены соответствуют норме.

«ФАС России не выявила факторов необоснованного резкого роста тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных вагонах на июнь-август по отношению к маю. Основания для антимонопольного реагирования отсутствуют», – сообщает ведомство.

Пассажирам могло показаться, что в летний период цены повысились, потому что в мае билеты продавали с большой скидкой. В июне акция закончилась, и стоимость вернулась к своему нормальному значению.

В «РЖД» пообещали улучшить систему оповещения пассажиров о скидках и акциях, чтобы избежать недопонимания.