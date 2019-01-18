Бороться с пьянством в России планируют по образцу скандинавских стран

Возможно, в ближайшем будущем алкоголь и сигареты будут продавать только в специализированных магазинах, куда запретят доступ несовершеннолетним.

Еще в январе в Госдуму было внесено предложение депутата Андрея Свинцова из ЛДПР не продавать табак и алкоголь в обычных магазинах, а перенести эти товары в специализированные торговые точки. При этом строго не допускать туда тех, кому не исполнилось 18 лет. Подобная практика уже существует в некоторых скандинавских странах, с той лишь разницей, что продажа этих товаров там сосредоточена полностью в руках государства.

Эта идея была всецело поддержана Минздравом РФ, который обосновал свою позицию научными данными. По данным исследований около 30% покупок алкоголя и сигарет является спонтанным, когда изначально человек пришел в магазин за другими товарами, а спиртное приобрел заодно. Появление отдельных магазинов, по мнению исследователей, сведет к минимуму подобное явление.

Однако это предложение не поддержала Федеральная антимонопольная служба. По мнению заместителя начальника контрольно-финансового управления Натальи Исаевой, такие меры не окажут значительного влияния на проблему алкоголизации населения. Многие магазины могут перейти на продажу только этой продукции. А некоторые и совсем закроются, так как потеряют большую часть прибыли. Неясной будет и картина в небольших населенных пунктах. Таким образом, нововведение может негативно сказаться на добросовестных участниках рынка и представителях малого бизнеса.

В Министерстве Финансов считают, что в настоящее время и так принимается достаточно мер для уменьшения негативного влияния алкоголя и табака. Торговые точки поставлены в довольно жесткие условия. Созданные ограничения по времени и возрасту уже дали ожидаемые результаты.